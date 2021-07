Reggio Calabria – Emergenza idrica ad Arghillà: il coordinamento di quartiere si rivolge al Prefetto

Il Coordinamento di Quartiere di Arghillà, (Reggio Calabria) composto da associazioni e cittadini della zona impegnati nella difesa dei beni comuni, premessso l’incontro avvenuto in Prefettura il 15.6.2021 sulle criticità del Quartiere, dove sono stati individuati dei percorsi per alleviare lo stato di degrado del Quartiere e la violazione di diritti fondamentali della persona, assieme alle associazioni ANIA e Libera, si è rivolto al PREFETTO chiedendo la riconvocazione del Tavolo al fine di verificare i percorsi avviati, sui quali nel frattempo il Coordinamento ha approfondito alcuni aspetti con Aterp, Comune e Regione, e specificatamente le soluzioni da attuare nell’immediatezza per fronteggiare la crisi idrica in atto da settimane , che vede Arghillà deprivato di un bene essenziale come l’acqua in coincidenza di una delle ondate di calore più gravi degli ultimi anni, che comporta una aperta violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo.

Il Coordinamento ha provveduto ad effettuare giovedì 1 luglio una ricognizione puntuale con i cittadini, dalla quale è emerso che:

1) l’indicatore del quantitativo di acqua presente nel serbatoio Alfieri, che serve Arghillà, è guasto, e indica costantemente il pieno,traendo in inganno gli addetti, quando invece è vuoto, come nella mattinata di giovedì 1 luglio.

2) le segnalazioni ricevute dai cittadini consentono la seguente mappatura dei disagi, che durano da giorni:

Comparto 6, 2 piano, scala d, manca da venerdì

La Piazzetta, piano terra, ore 10,neanche un goccio

Comparto 5 terzo piano, mai arrivata oggi

Comparto 2,scala c, terzo piano, non arriva da tre giorni

Cooperativa Agave, zona ex spaccio alimentare, oggi non è arrivata per nulla

Comparto 2, piano terzo, non arriva da 2 giorni

Comparto 6,primo piano, arriva un filo d acqua al mattino, per un paio d ore

Comparto 5,piano terra, un filo d acqua andata via alle 12

Comparto 3, secondo piano, scala b1, arrivata un filo alle 9,30,andata via alle 12

Il coordinamento di Quartiere, assieme ad ANIA e Libera, ha chiesto quindi al Prefetto di convocare un Tavolo per verificare A) le soluzioni DEFINITIVE , o anche emergenziali, da adottare nel breve per consentire una ripartizione più equa dell’acqua tra tutti i cittadini , garantendo il minimo vitale indispensabile e doveroso per tutti, B) lo stato di avanzamento delle soluzioni strutturali già proposte nei precedenti incontri per superare definitivamente il problema che affligge da anni il Quartiere, ribadendo la piena disponibilità dello scrivente Coordinamneto di Quartiere a fornire tutta la collaborazione e il supporto sia di dati che di soluzioni tecniche , da tempo individuate e concordate con il Comune di Reggio Calabruia, nello spirito di collaborazione tra cittadini e Amministrazione, per la soluzione di un problema atavico che però non è più possibile rinviare oltre, e per il quale si chiede una piena assunzione di responsabilità al Governo e allo Stato italiano, garante del rispetto dei diritti fondamentali della persona.