Reggio Calabria, Ecolandia organizza il webinar dal titolo “Strategia Rifiuti Zero, come attuarla nel concreto”

Nell’ambito del percorso didattico-esperienziale “Laudato Si” finanziato dalla Regione Calabria per affermare e consolidare una innovativa cultura ecologista, lo staff Ecolandia ha organizzato il webinar dal titolo “Strategia Rifiuti Zero, come attuarla nel concreto”, un momento di condivisione per comprendere la possibilità di disinnescare l’impatto devastante dei rifiuti sull’ambiente e sulla comunità lavorando sulla riduzione degli stessi più che sul loro smaltimento.

L’evento informativo si svolgerà martedì 13 luglio, alle ore 18.30, e vedrà la partecipazione di alcuni esperti sul tema:

Rossano Ercolini, direttore del Centro di Ricerca “Rifiuti Zero” di Capannori (Lu);

Luca De Franco, animatore del gruppo Rifiuti Zero di Reggio Calabria

Piero Polimeni, responsabile infrastrutture di ricerca di Net – Polo Ambiente e rischi naturali di Reggio Calabria.

L’evento si svolgerà su piattaforma Zoom, al link https://us06web.zoom.us/j/86426043529