Reggio Calabria – Ecojazz: 30 anni di musica, cultura ed impegno civile

“non solo per il loro significativo apporto artistico-culturale, che costituisce ormai un solido punto di riferimento nel circuito artistico e culturale cittadino, ma anche e soprattutto per la tematica della lotta alle mafie, praticata nei fatti, attraverso la cultura del bello, la passione e l’impegno quotidiano per la crescita civile della città”.

Marcello Spagnolo ed il Presidente Giovanni Pensabene, per Ecolandia, hanno presentato nel dettaglio l’iniziativa in ogni sua articolazione, con il contributo prezioso della docente ed esperta Luisa Nucera, in una esaustiva ed efficace esposizione. Pensabene, in particolare, ha evidenziato il ruolo sociale di una realtà come Ecolandia sempre “al servizio della città”.

Ecojazz, quindi, alza il sipario per la trentesima volta con un messaggio chiaro ed inequivocabile: “𝑈𝑛 𝑣𝑖𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 𝑑𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑙𝑏𝑎 𝑎𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑖𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑙𝑒𝑧𝑧𝑎 𝑐ℎ𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑒𝑟𝑎̀ 𝑖𝑙 𝑚𝑜𝑛𝑑𝑜”