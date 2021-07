Reggio Calabria – Davanti alla libreria Ave Ubik Francesca La Mantia presenterà il suo libro “La mia corsa”

Domenica 1° agosto, alle ore 19.00, sul corso Garibaldi di Reggio Calabria, davanti alla libreria Ave Ubik, Francesca La Mantia ci parlerà del suo libro “La mia corsa”. Si tratta di un libro sulla mafia raccontata ai bambini attraverso le vicende di Piero, inizialmente sedotto dalle moine della mafia e poi liberato da esempi di grande coraggio quali il giudice Rocco Chinnici e il vicequestore Ninni Cassarà. Ci aspettiamo lettori dagli 8 anni in su, è un libro per più piccoli e per più grandi che viene a Reggio Calabri per ricordarci che ogni cosa ci riguarda.

A moderare l’incontro ci sarà la dirigente scolastica Eva Nicolò.

È prevista la partecipazione dell’ANPI Reggio Calabria.