Reggio Calabria – Continuano i concerti al Parco Ecolandia

Giovedì 15 luglio sarà sul palco L’Orchestra d’archi del Conservatorio Cilea, diretta dal M. Giuseppe La Malfa. La formazione ha al suo attivo numerosi concerti e si è già esibita nelle due precedenti edizioni della stagione concertistica organizzata dall’Università Mediterranea.

A causa delle restrizioni Covid-19 in vigore fino al 19 Luglio per tutte le persone che viaggiano dal Regno Unito verso l’Italia e viceversa che prevedono, tra le altre cose, una quarantena fiduciaria da 5 a 10 giorni, sarà annullato lo spettacolo dei Matt Bianco previsto per il 16 Luglio 2021 presso il Parco Ecolandia, seconda tappa di “Onde road music festival”.

Sabato 17 luglio la cantautrice reggina Tiziana Serraino presenterà il tour Torno a galla 2021 accompagnata da Angelo Neri (chitarre), Crispino Mangano (basso) e Tonino Palamara (batteria). Tiziana Serraino scopre la sua passione per la musica fin da piccola e inizia la sua attività artistico professionale prendendo parte a numerosi eventi, tra cui il Premio “Mia Martini”, che la vede arrivare alla finale nazionale (1999). Dal 2000 al 2007 apre i concerti di numerosi artisti proponendo le sue canzoni e suscitando l’interesse e la partecipazione entusiasta del pubblico. In seguito all’uscita del suo primo album, Tiziana sperimenta con successo il tour estivo 2013 e 2014. Ha all’attivo numerosi concerti durante i quali ha condiviso il palco con Nek, Francesco Renga, Chiara Galiazzo e tantissimi altri.

I due concerti dell’orchestra d’archi del conservatorio Cilea e la cantautrice Tiziana Serraino rientrano nel programma del Progetto “La Musica che gira intorno” realizzato dall’Università Mediterranea ed ospitato dal Parco Ecolandia. Per questi due eventi, un servizio navetta permetterà, con una modica spesa, di raggiungere il Parco dal centro città. L’accesso al parco sarà libero, previa prenotazione tramite il modulo disponibile all’indirizzo https://forms.gle/Jqcu3VntRuZxoXmS8.

Tutti i concerti si terranno presso il Parco Ecolandia e avranno inizio alle ore 21,30.