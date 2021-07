Reggio Calabria – Cantieri Culturali, Greg Rega: “Se facciamo squadra l’arte può ripartire”

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – Una voce che squarcia l’arena dello Stretto e un mix di soul e funky apre la prima edizione della kermesse “Cantieri Culturali”, progetto ideato dall’Officina dell’Arte e Reggio FilmFest.

Greg Rega, classe 1987, vincitore del talent “All together No”, ieri sera, ha catapultato il pubblico di Reggio Calabria in un bellissimo viaggio omaggiando i grandi della musica napoletana come Pino Daniele, Eduardo De Crescenzo, James Senese, I Napoli Centrale alternati da suoi brani come “Ogni vota” e altre splendide canzoni del disco “Piano e voce”.

A scaldare la serata, lo splendido trio vocale “Kalìka” formato da Vania Di Matteo, AnnaRita di Pace e Giulia Olivieri accompagnate dal chitarrista Gianluigi Capasso con un repertorio che omaggia i grandi della canzone popolare come Enzo Gragnaniello, Carlo Faiello e Chavela Vargas, per poi lasciare il palco a Greg e alla sua band e con la partecipazione straordinaria del sassofonista Daniele Scannapieco.



Sulle note del brano “Chandelier”, si uniscono musica e danza, la voce possente di Greg e lo stile raffinato della ballerina Samuela Piccolo protagonista di un assolo che, ancora una volta, lascia il pubblico senza parole. La giovane danzatrice reggina, impeccabile sulla scena e nella vita, è un modello per le nuove generazioni e, anche in questa difficile prova con una colonna della musica italiana, è riuscita con la sua tecnica brillante e lo squisito lirismo, a regalare un’interpretazione unica e particolarmente elegante.





È sempre molto azzardato riproporre il repertorio dei grandi della musica napoletana i cui testi sono rimasti indelebili nei cuori dei fans e nella storia della musica, ma Greg è un interprete straordinario che riesce a riproporle in una veste diversa ma senza sradicarle dalla loro essenza originale, senza far rimpiangere la poesia e la magia delle canzoni di Pino Daniele che sono parte ormai, della vita e delle emozioni di ognuno di noi. Anzi, con estrema naturalezza, Rega arricchisce ogni brano di un’atmosfera musicale che li rende ancora più emozionanti e coinvolgenti. Come tutti gli artisti, anche Greg è stato fortemente condizionato dalle conseguenze negative della pandemia ma, ieri sera, ha dimostrato che “possiamo far ripartire l’arte se tutti facciamo squadra”.



“Devo ringraziare Peppe Piromalli che mi ha voluto qui questa sera credendo in me e nel mio team – afferma Greg -. Esibirmi in questa splendida arena, con alle spalle il mare e sotto un cielo stellato, è un regalo e un’emozione che non dimenticherò mai. Cantare in napoletano è una grande responsabilità ma, allo stesso tempo, mi permette di portare in giro le mie radici, il mio Sud. La pandemia ci ha messo all’angolo, ha tolto ad un Paese intero, al mondo, la possibilità di godere della bellezza dell’arte, della musica, dei live e, adesso, è arrivato il momento, tutti insieme, di riprenderci ciò che ci è stato tolto. Sempre con responsabilità e facendo qualche altro sacrifico perché ancora, il pericolo non è stato superato completamente”.



Greg è un giovane artista con i piedi per terra e tanti sogni ancora da realizzare. E’ pronto per le finali del NYCanta, il festival della musica italiana a New York, dove porterà il brano “Ogni vota” scritto con Lorenzo Campese, un vero inno alla musica ma su una cosa non transige: “Questo è un mestiere molto difficile che va curato in ogni sua sfaccettatura: la passione, l’amore per la musica va assolutamente di pari passo con lo studio, la ricerca, la cura dei testi. La musica per me non ha etichette ma stili. Amo la soul music, il funk, l’R&B, ma non solo, ascolto tutta la musica anche la classica antica, il folk, il jazz. Amo cantare ciò che mi piace ascoltare ma, soprattutto, in ogni posto che vado, mi piace lasciare un po’ dell’amore della mia terra”.