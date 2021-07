Reggio Calabria – Calabrese e Cirilli pronti a travolgere l’arena

Dopo lo stop di due giorni a causa del maltempo, la kermesse “Cantieri Culturali” torna con due imperdibili appuntamenti di teatro.

Gli attori Gennaro Calabrese e Gabriele Cirilli sono pronti a strappare tante risate al pubblico di Reggio con live show esilaranti e leggeri. Riaprirà il villaggio culturale, progetto realizzato grazie alla sinergia tra l’associazione Officina dell’arte di Peppe Piromalli e Reggio Filmfest di Michele Geria, domani sera alle ore 21,30, lo show “L’Italia vista da mille voci….” del vulcanico comico ed imitatore Gennaro Calabrese pronto a portare sul palco dell’arena “Ciccio Franco” politici, uomini della cultura, dello spettacolo, calciatori e perfino, scomoderà il Santo Padre. Un one man show unico nel suo genere con sketch originali, veloci ed incalzanti. L’attore reggino per più di un’ora e mezza, trascinerà il suo pubblico in quella satira pungente ma mai volgare mostrando la sua naturale e talentuosa verve e ironia. Calabrese, un imitatore inimitabile, espressione di un’Italia che conserva il gusto dell’ironia, è pronto a donare alla sua amata città, un live con musiche, monologhi, imitazioni, canzoni, in un solo atto, esclusivo per “Cantieri Culturali”.

“E’ uno show fresco, divertente e non mancheranno sorprese – afferma il comico reggino -. Affronterò con molta leggerezza anche temi attuali ma sempre con rispetto e garbo, metterò in luce ciò che non va in questa città e nel nostro Paese. Insomma, sarà un viaggio nel meraviglioso mondo dello spettacolo visto da un Calabrese doc”.

Mercoledì sera, poi, sarà la volta di un altro numero uno dello spettacolo, Gabriele Cirilli, amico dell’Officina dell’Arte e affezionato a Reggio Calabria, con il suo “Tale e quale show…. Again”, spettacolo che ha già all’attivo numerosi sold-out. Dalla commedia degli equivoci al cabaret attraverso monologhi, canzoni e balletti, sul palco, l’artista abbruzzese attraverserà tutti i generi del teatro comico in una prova d’attore completa e sfaccettata. Grazie al suo talento, Gabriele Cirilli è sicuramente uno dei personaggi più amati della nostra televisione. Nel corso della sua carriera, è stato interprete di grandi fiction e star in programmi quali “Ballando con le stelle“, “Zelig” e “Colorado“. Ultimo impegno in “Tale e quale show“, programma di RAI 1 condotto da Carlo Conti e campione di ascolti, che ha esaltato le sue capacità di trasformista. Due ore di puro show, dove il pubblico sarà travolto e protagonista di un’arte raffinata messa a punto da un artista completo che riesce ad essere tale e quale proprio in quel luogo che ama follemente: il palcoscenico.