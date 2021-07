A seguito delle recenti modifiche alla viabilità e con l’istituzione di nuove aree pedonali, che hanno interessato il centro storico, sono state individuate dall’amministrazione comunale nuove aree di sosta regolamentata (strisce blu).

Alcune già in vigore da oggi ed altre che lo saranno a breve.

Di seguito l’elenco:

Viale Zerbi (corsia lato mare in direzione nord/sud): la sosta è già attiva e lo sarà fino al 30/09/2021 dalle ore 7.30 alle ore 24.00

Corso Matteotti (ambo i lati nel tratto compreso tra Via Aspromonte e Via Giulia): la sosta sarà attiva da domani al 30/09/2021 dalle ore 7.30 alle ore 24.00

Via Rada Giunchi: attivazione nei prossimi giorni e fino al 30/09/2021 dalle ore 7.30 alle ore 24.00

Parco “Gianluca Canonico”: attivazione nei prossimi giorni e fino al 30/09/2021 dalle ore 7.30 alle ore 19.30

Via Aspromonte: attivazione nei prossimi giorni e fino al 30/09/2021 dalle ore 7.30 alle ore 19.30

Invitiamo l’utenza che si troverà a parcheggiare nelle zone sopra indicate a prestare particolare attenzione alla segnaletica orizzontale e verticale, onde evitare di incorrere in sanzioni.

Ricordiamo inoltre che negli stalli sul Viale Zerbi, Corso Matteotti e Via Giunchi, NON saranno validi i permessi di sosta residenti, come precedentemente avveniva per gli stalli del Lungomare Falcomatà.