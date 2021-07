Reggio Calabria – Al via la nuova edizione del progetto culturale “New Theatre training”

“Veniamo da un periodo complicato e metterci in gioco, offrendo alla nostra città una rassegna così ricca, non è assolutamente cosa semplice – esordisce il consigliere comunale Mario Cardia -. Sostenere questo tipo di iniziative è per noi motivo di grande orgoglio e poi, con un prezzo simbolico, aiutiamo a far ripartire un settore pesantemente messo alla prova da questa pandemia. Siamo felici che tutti gli organizzatori di Calabria dietro le quinte offrano anche quest’anno, una serie di eventi validi che porteranno un indotto turistico ed economico”.

L’assessore alla Cultura Rosanna Scopelliti parla di “una squadra fantastica, un punto di eccellenza del nostro territorio. Abbiamo ragionato sulle difficoltà che hanno investito il mondo della cultura e dello spettacolo e questo gruppo ha tirato fuori con tenacia, un progetto che dà il senso dell’impegno di giovani professionisti della nostra città. La vostra scelta di rimanere qui e far resistere le radici del territorio, deve essere un esempio per le nuove generazioni. Siamo abituati, purtroppo, alla fuga di tanti giovani per la mancanza di opportunità ed è importante dare una speranza, una possibilità a chi, invece, vuole rimanere qui”.

E proprio ai giovani che ambiscono ad entrare in questo importante settore, il presidente dell’associazione “Calabria dietro le quinte”, Peppe Mazzacuva, si rivolge presentando un “progetto nato nel 2018 e sostenuto grazie al bando nazionale “Funder35 – l’impresa culturale che cresce” e che, oggi, vuole rendere protagonisti i nostri ragazzi perché cultura vuol dire anche vivere la quotidianità”.

Un plauso al team organizzativo lo fa il consigliere delegato alla cultura del comune di Bova Marina, Silvio Cacciatore,che nell’evidenziare “la forte collaborazione nata tra l’ente e l’associazione, sprona tutti i presenti ad investire in cultura, arte e bellezza”, mentre spetta al presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Enzo Marra rimarcare che “per queste iniziative, impegnative e complesse, serve molto cuore e amore e quello che fa l’associazione Calabria dietro le quinte sprona noi amministratori a fare di più e meglio”.