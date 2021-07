Reggio Calabria – Al via domani 8 luglio e 9 il doppio appuntamento con l’ attesissima FASHION DAY dello Stretto 2021

Un evento da favola , con tantissima carne al fuoco L Associazione Arte e moda sullo stretto, il suo presidente Barber e Curatore d Immagine Giovanni Barcella, il direttore Artistico coideatore storico Antonio Sapone hanno dato il meglio di sé. Indiscrezioni parlano della presenza del club 500 di Enzo Polimeni insieme a loro, tra gli sponsor la casa dei Liquori Tedesco che produce il conterraneo amaro Numero 1, Clivia Profumi, e così via Sponsor, Imprenditoria Alta Moda sta per coinvolgere lo straordinario anfiteatro dell’ Arena. Presenterá l evento la rinomata Mariangela Zaccurri insieme all affascinante Patron Giovanni Barcella. Numerosissime le esibizioni il coinvolgimento di moltissimi bambini, la presenza dei marchi bimbi Baby Birba, il colosso Marchio Terranova , e lo straordinario Korn Taylor in arrivo da Roma col suo fascino d oriente accompagnato dalla sua partner locale Malena, guiderà le modelle per conto del Fashion Day la bellissima modella IRMA . E molto e molto altro i motori sono in funzione l arena si prepara, ad accogliere questo straordinario tributo al sud, alla città ed alla moda.

Lo strepitoso Giovanni Barcella affina il suo rasoio per i nuovi look 2021…