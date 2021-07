Reggio Calabria – Al Castello Aragonese la mostra “Tony Gentile. Tra cronaca e storia”

Sarà inaugurata martedì 27 luglio alle 18.30 al Castello Aragonese di Reggio Calabria la mostra “Tony Gentile. Tra cronaca e storia” con una conversazione cui parteciperanno l’autore Tony Gentile, l’Amministratore Unico di Bluocean e curatore della mostra Francesco Scarpino, l’Assessore alla cultura Rosanna Scopelliti, gli editori Domenico Laruffa e Edoardo Lamberti Castronuovo, i giornalisti Marcello Barillà e Rocco Musolino.

Grande firma del mondo del fotogiornalismo, Tony Gentile, giornalista e fotografo ha raccontato per immagini, con grande maestria, la cronaca degli ultimi 30 anni.

Fotografo di tre Papi, della Nazionale di Calcio, firma di punta della Reuters, sua anche l’iconica foto di Falcone e Borsellino, Gentile è considerato uno dei più grandi narratori per immagini del nostro tempo.

“Tony Gentile. Tra cronaca e storia” propone un percorso fortemente suggestivo ed emozionale tra immagini divenute icone del nostro tempo.

Privilegiato incontro con storie, volti e luoghi che vengono narrati attraverso la potenza di un’immagine che restituisce la realtà più vera. Un cammino tra pagine di cronaca che coinvolge il visitatore in una lettura per immagini della storia contemporanea non solo italiana

La mostra sarà fruibile fino al 23 agosto. Non è previsto alcun onere aggiuntivo per accedere alle sale espositive il cui ingresso è disciplinato secondo le vigenti politiche del Comune per l’accesso al Castello.