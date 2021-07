Reggio Calabria – A “Cantieri Culturali” la mostra “Cinema e Teatro in Calabria” del fotografo Sollazzo

di Grazia Candido – Trenta bellissimi scatti di artisti reggini e calabresi nella mostra “Cinema e Teatro in Calabria” del fotografo Antonio Sollazzo.

Sarà inaugurata questo pomeriggio alle ore 18, nel villaggio “Cantieri Culturali”, l’esposizione del fotografo reggino caratterizzata da una selezione di immagini che immortalano artisti calabresi del teatro, della tv e del cinema ma anche, inediti ritratti di donne e make-up per ricordare le star femminili della musica e del cinema.

Sollazzo con la sua macchina fotografica, riesce a mettere in scena non solo gli artisti fotografati durante uno spettacolo o, semplicemente per strada, ma con ogni suo scatto, ferma il tempo e ci restituisce uomini andati via troppo presto, come l’attore Giacomo Battaglia, colmando il vuoto esistente tra il fluire della vita e la formalizzazione dell’opera d’arte.

Proprio al comico e imitatore Battaglia, Sollazzo fa un omaggio con due scatti in bianco e nero insieme all’amico e compagno di scena Gigi Miseferi superando se stesso perché la sua maestria nell’uso del colore, l’empatia e l’umanità delle sue foto, fanno sì che le immagini siano indimenticabili. Tanti sono gli spettacoli e gli artisti ripresi dal fotografo Sollazzo come il cantante cosentino Brunori Sas (pseudonimo di Dario Brunori) o l’attore e direttore artistico dell’Officina dell’Arte Peppe Piromalli ma moltissimi sono anche visi di donne bellissime e make-up che omaggiano personaggi famosi come Mina.



“Le donne che fotografo non sono modelle, iconiche attrici, donne dello spettacolo ma donne comuni: sono mamme, casalinghe, professioniste, l’amica della porta accanto che, per qualche ora, hanno messo da parte le ansie e i problemi del quotidiano, per lasciarsi andare alla bellezza della fotografia – afferma l’artista Sollazzo -. Ogni soggetto, con estrema naturalezza, punta lo sguardo dritto verso l’obiettivo ed è la mia macchina che scava e indaga. Le fotografie riportano il linguaggio proprio delle donne e degli artisti calabresi e, in ogni sguardo ripreso, si intravede una connotazione unica. Se non hai passione, se non ami ciò che fai, non puoi raccontare nulla con uno scatto, non puoi far rivivere ciò che i tuoi occhi hanno visto”.

Antonio Sollazzo da 32 anni, precisamente dal 1989 quando gli regalarono la sua prima macchina fotografica, si è dedicato con tutto se stesso a questa arte e, oggi, è uno dei fotografi di Reggio Calabria molto apprezzato e stimato dagli artisti. La sua capacità di sintesi ma anche la teatralità, la compostezza formale e l’immaginario sono gli ingredienti principali dei suoi scatti caratterizzati sempre da una ricercata eleganza e da una rara raffinatezza.

Il suo reportage “Cinema e Teatro in Calabria” mette in evidenza l’unicità degli artisti calabresi ma anche, esplora il linguaggio fotografico delle donne contemporanee. Insomma, trenta imperdibili scatti e altrettanti filoni di ricerca, in un percorso denso di contenuti che tratteggia il profilo culturale dell’epoca in Calabria.