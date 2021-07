Promuovere l’affido dei minori nel territorio della città Metropolitana. Una iniziativa congiunta Ufficio del Garante dell’Infanzia dell’Adolescenza e Centro Comunitario Agape

L’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana, diretto da Emanuele Mattia, ha aderito al progetto sperimentale “In Family Netw”, finalizzato allo sviluppo di una rete centro-meridionale con l’obiettivo di favorire l’incontro tra il “bisogno di accoglienza familiare” rilevato dai servizi sociali territoriali e la “disponibilità all’accoglienza familiare”, suscitata e accompagnata dai servizi sociali dei Comuni che aderiranno, dalle associazioni e dalle reti familiari. L’incontro tra “bisogni” e “disponibilità” che l’iniziativa “In Family Netw” intende favorire, attraverso anche l’attivazione di una banca dati di famiglie disponibili, ha il valore di un “pre-abbinamento esplorativo”. Punta cioè a facilitare il “contatto preliminare” tra i servizi sociali e tra questi e le associazioni e non entra nel merito della valutazione di idoneità delle famiglie disponibili né dell’abbinamento tra queste e i minorenni bisognosi di accoglienza, funzioni di competenza dei Servizi sociali titolari del caso e, per i percorsi giurisdizionali, dei Tribunali per i minorenni. Il ricorso a “In Family Netw” è deciso, di volta in volta, dal servizio titolare del caso, orientandosi ad utilizzarlo come modalità “sussidiaria”, a cui fare ricorso solo nei casi di inefficacia delle ordinarie modalità di individuazione delle disponibilità. Per presentare l’iniziativa i Sindaci dell’area della città metropolitana sono stati invitati ad una webinar che si terrà MERCOLEDI 7 MARZO alle ore 15. Sarà presente Marco Giordano del “Progetto famiglia” di Napoli, promotori del progetto. L’auspico del Garante Emanuele Mattia e del Presidente di Agape Mario Nasone è che molti comuni possano aderire al progetto e mettersi in rete per potere dare ulteriori risposte ai bisogni dei minori che vivono un disagio familiare e sociale. Sono in programma a cura del Garante e di Agape ulteriori momenti di incontro e di formazione per gli operatori degli Enti Locali, per le famiglie e per le associazioni interessate.

