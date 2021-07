Presentato il bando “Reggio Resiliente”, un nuovo strumento a disposizione di chi opera nel sociale per progetti di inclusione nelle aree degradate

Sono stati presentati questa mattina a Palazzo San Giorgio i contenuti del bando “Reggio Resiliente”, un nuovo strumento messo a disposizione dal Comune di Reggio Calabria, realizzato grazie ad un finanziamento del Pon Metro asse inclusione, che consentirà di indirizzare risorse per quasi 4,5 milioni di euro alle realtà del terzo settore reggino. Un sostegno concreto ad enti, cooperative e associazioni che operano nel campo del sociale, dello sport, della cultura, premiando con un supporto economico progetti virtuosi di inclusione e di socialità, a partire dalle aree più disagiate del territorio comunale.

Presenti all’iniziativa di presentazione del nuovo strumento finanziario del Comune di Reggio Calabria, il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune Demetrio Delfino, l’Assessora allo Sport Giuggi Palmenta, il Dirigente del Settore Welfare Francesco Barreca insieme al gruppo di assistenza tecnica del Pon Metro e al team di Hermes che ha curato la piattaforma di gestione per la partecipazione al bando.

“Uno strumento davvero importante – ha spiegato l’Assessore Delfino intervenendo durante la presentazione – un sostegno concreto che si inserisce in un ambito, quello del sociale, dello sport, della cultura e dell’inclusione, per progetti che potranno essere realizzati fino all’ottobre dell’anno prossimo. Una boccata d’ossigeno per chi è rimasto indietro, soprattutto dopo questo lungo periodo di difficoltà, dovuta alla crisi pandemica, che ha provocato tanti disagi soprattutto alle fasce più deboli della popolazione”.

“Risorse certamente cospicue – ha poi commentato il sindaco Giuseppe Falcomatà – che possono rappresentare un giusto sostegno per chi da anni opera nell’ambito del sociale nella nostra città, portando avanti con tanta passione progetti di solidarietà, di inclusione e di cooperazione sul territorio. Quel mondo variegato dell’associazionismo, simbolo di resilienza, che opera ogni giorno, tra mille difficoltà per la crescita sociale della città. Quasi 4,5 milioni di finanziamento per programmi di sviluppo diretti ai soggetti fragili, a disposizione delle realtà più virtuose che si spendono quotidianamente, in maniera responsabile, per il sostegno alle persone fragili, in particolare nelle aree degradate”.

Soddisfazione è stata espressa infine anche dall’Assessora allo Sport Giuggi Palmenta. “Fondamentale – ha dichiarato Palmenta – che tra gli ambiti interessati dal bando ci sia quello dello sport, che costituisce un importante veicolo di inclusione sociale, soprattutto tra i giovani ed i bambini, che sono quelli che hanno sofferto di più nell’ultimo anno e mezzo proprio a causa degli effetti della pandemia”.

Qui tutti i dettagli del bando: http://www.reggiocal.it/on-line/Home/PrimoPiano/articolo111226.html