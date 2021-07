Premio Nazionale “Reggio Calabria Day” – Per la XVIII edizione premiate le eccellenze della città metropolitana Reggina

Il Premio Nazionale “Reggio Calabria Day”, non perde in attrattività e risonanza mediatica perseguendo il suo intento principe: quello di riconoscere il valore umano e professionale di prestigiose personalità conferendo loro un premio che mira a riconoscere la tenacia ed il talento di donne e uomini che si sono saputi distinguere in Italia e nel Mondo nel campo dell’imprenditoria valorizzando la nostra Terra.

Alla presenza di Autorità Civili, Religiose e Militari, in una piacevole serata di mezza estate, a ridosso del mare dello stretto, nella suggestiva ed elegante location del “Royal Reef”-Circolo Velico, si è tenuta la cerimonia di consegna dei premi a cura dall’Associazione Turistica “Proloco Città di Reggio Calabria” guidata dall’inarrestabile Pino Tripodi e dal suo staff, dai componenti del Comitato d’onore, da Gabriella Vigoroso, Responsabile Segreteria, e coadiuvati dai gestori della struttura ricettiva.

Francesca Laurendi, giornalista e presentatrice d’eccezione, ha egregiamente scandito, al fianco del Patron, il susseguirsi delle premiazioni di: Anna Maria Arena, Presidente “Cooperativa intorno a me 1000colori”, Ing. Prof. Giuseppe Barbaro, Docente Dipartimento DICEAM-Università Mediterranea, Dr. Sandro Borruto, Delegato Accademia Italiana della cucina-Gioia Tauro Piana degli Ulivi, Dr. Maurizio Crea, Manager-Consigliere delegato“SVILA”, Pasquale Faucitano, Primo violino “Orchestra Cilea”, Dr. Giuseppe Licordari, Primario Medico legale, Maurizio Managò, Direttore Orchestra, Gigi Miseferi, Attore, Ing. Nicola Pavone, Presidente Regionale Aido Calabria, Dr. Bruno Antonio Pansera, Docente di Statistica, Lilli Spina, Stilista, D.ssa Ilda Tripodi, Scrittrice, Dr. Cosimo Sframeli, Capitano Carabinieri (r), Corpo Militare Volontario CRI Ausiliario-Forze Armate dello Stato Nucleo Arruolamenti e Attività Promozionali Reggio Calabria, coordinato dal Responsabile provinciale Ufficiale medico Dr. Francesco Principato, Unità di Crisi Interforze Covid-19 della Prefettura di Reggio Calabria, Associazione Calabrese di Epatologia (ACE), Agriturismo Di Petru i ‘NToni, di Antonio Autellitano, Azienda Vitivinicola, D.ssa Mariolina Baccellieri, Ristorante Baylik, di Fortunato Zappia, Giacomo Battaglia attore (alla memoria).

Soddisfazione espressa dal Patron Pino Tripodi che nella circostanza ha ricevuto da Sandro Borruto in anteprima una copia della pubblicazione “Storia della cucina Italiana a fumetti dalle tagliatelle etrusche al tiramisù” edito a cura del Centro Studi dell’Accademia Italiana della Cucina, fortemente voluto dal Presidente Paolo Petroni.

Il “Premio Nazionale Reggio Calabria Day” ha concluso il Patron Pino Tripodi compie diciotto anni e sarà una manifestazione che continuerà a crescere nell’unico intento di favorire lo sviluppo sociale della nostra terra valorizzando il lavoro, gli ideali, l’impegno, la passione e la perseveranza di quelle persone che impiegano le loro forze ed energie a rendere “grande” la nostra terra in tutto il mondo.