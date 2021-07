Papa Francesco, Siclari (FI): “Sofo eccellenza calabrese. Auguri Santo Padre”

Di seguito nota diffusa da Senatore Siclari

La brillante operazione chirurgica di Papa Francesco, effettuata da Luigi Sofo, caro amico e grande collega, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Chirurgia Addominale del Gemelli, dimostra ancora una volta la professionalità acclarata del Dott. Sofo.

Mi permetto di aggiungere che dimostra anche che, quando un calabrese è lasciato libero di esprimersi, riesce a dimostrare eccellenti doti umane e professionali come migliaia di calabresi che vivono fuori e dentro la Calabria.

Si tratta, anche, di un’ulteriore testimonianza che il commissariamento della sanità calabrese deve terminare soprattutto per evitare la continua emorragia di “cervelli” e professionisti sanitari che lasciano la Calabria per realizzarsi dove vi sono le condizioni e per consentire il rientro del personale medico emigrato obbligato a lavorare fuori regioni dove ha raggiunto livelli di eccellenza.

Rivolgo al Santo Padre i migliori auguri di pronta guarigione.

Ha così concluso il senatore azzurro capogruppo in commissione salute.