Oggi la giornata culmine dello “XENIA Book Fair”

Serata all’insegna della musica jazz quella di ieri, con la splendida performance della “Rhegium Jazz Orchestra”.

Nel tardo pomeriggio, invece, condotto dalla bravissima presentatrice Maria Teresa Notarnicola, c’era stato l’incontro con l’autrice georgiana, adottata dalla città di Palermo, Ruska Jorjoliani. La scrittrice, già detentrice di diversi riconoscimenti a livello nazionale, ha incantato il pubblico della Fiera Nazionale del libro all’aperto grazie alla sua naturalezza nel trasmettere i contenuti della sua originale scrittura.

Questa sera continua il sodalizio culturale che la “Leonida Edizioni” ha intrapreso, ormai da qualche anno, con la grande cultura georgiana, nazione emblema della comunicazione tra Europa e Asia.

Al salotto letterario, “l’Italia incontra la Georgia” saranno presenti: Domenico Polìto, editore-scrittore della Leonida Edizioni e responsabile organizzativo di Xenìa Book Fair; rappresentanti istituzionali reggini e georgiani. Relatori saranno Stefano Iorfida e Renata Rossi.

Infine, sarà presentata la raccolta antologica di poeti calabresi tradotti per la prima volta in lingua georgiana e di poeti georgiani tradotti in lingua italiana, pubblicata quest’anno da “Leonida Edizioni”, dal titolo “Il respiro dei mari”.