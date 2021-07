Nino Gullì scende in campo con il centrodestra alle Regionali

IL NOTO IMPRENDITORE NINO GULLÌ (CLIVIA PROFUMI) SCENDE IN CAMPO CON IL CENTRODESTRA ALLE PROSSIME ELEZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

“Spinto dall’amore per la mia terra, da tempo pensavo di propormi in prima linea per avere maggiormente voce e poter dare ancora più possibilità di emergere ai miei progetti a favore di Reggio Calabria e della Calabria intera”.

“Annuncio, quindi, la mia candidatura alle prossime elezioni regionali che mi vedranno schierato nella coalizione di centrodestra guidata da Roberto Occhiuto, nell’ambito delle liste promosse da Forza Italia”.

“Per me una nuova esperienza dopo i tanti anni trascorsi alla guida della mia azienda. Mi affaccio, dunque, per la prima volta al mondo della politica e di tutto ciò che in essa gravita”.

“Sono fortemente motivato e desideroso di iniziare questa ennesima avventura con la certezza di poter riproporre quanto di buono ho già ottenuto con le mie attività”.

Nino Gullì (Candidato al Consiglio Regionale della Calabria)