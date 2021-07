È morto il boss di ‘Ndrangheta, Giovanni Tegano.

E’ stato per tantissimi anni al vertice dell’omonima cosca operante nel quartiere Archi di Reggio Calabria. L’arresto è avvenuto a settembre del 2010, quando la squadra mobile di Reggio Calabria lo ha scovato in una casa, in località Terreti nella città metropolitana, e lo ha portato in Questura.