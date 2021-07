Motta San Giovanni – Consegnati i lavori per la scuola elementare “Giovanni Mallamaci”

“Sono stati consegnati alla ditta aggiudicataria i lavori per la ristrutturazione e messa in sicurezza della scuola elementare “Giovanni Mallamaci” di Motta San Giovanni. I lavori, finanziati dal Ministero dell’Interno con un contributo pari a 950 mila euro, dovranno essere completati entro il prossimo mese di gennaio”.

È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci a conclusione del sopralluogo svolto presso i locali interessati dall’intervento.

“Grazie all’ottimo lavoro dell’ufficio tecnico e dei professionisti incaricati – aggiunge il primo cittadino – e all’importante sinergia con l’istituzione scolastica e con la ditta aggiudicatrice dell’appalto integrato progettazione-esecuzione lavori, siamo riusciti a rispettare i tempi ristretti concessi dal Ministero. Gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola elementare cominceranno il nuovo anno scolastico presso l’ex scuola materna e la scuola media, utilizzando aule che sono state già oggetto di interventi di manutenzione. Con il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Rocco Campolo e l’assessore alla Pubblica istruzione Carmelita Laganà, abbiamo seguito passo dopo passo l’intero iter che oggi registra il raggiungimento di una tappa importante di un percorso che ci porterà a consegnare alla nostra comunità una scuola moderna, sicura, bella.”.

“Questo intervento – ricorda Verduci – rientra nei cinque milioni di euro già ottenuti per la scuola elementare di Motta, consegnati oggi, per la viabilità Allai e Paolia, già in esecuzione, per la scuola elementare di Sant’Elia, scuola media Lazzaro e centro sociale Motta, lavori che saranno invece consegnati nelle prossime settimane”.

“Da sempre – conclude il sindaco – questa Amministrazione comunale presta molto attenzione alla programmazione degli interventi, senza tuttavia trascurare le emergenze. Già da tempo stiamo raccogliendo i frutti di questa pianificazione, lavoriamo quotidianamente nell’interesse del nostro territorio e della nostra comunità”.