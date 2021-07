Laboratorio dello Stretto. Grande successo per “Studio sulle Cinque Dimensioni”, il workshop con l’artista internazionale Gian Maria Tosatti

Laboratorio dello Stretto. Grande successo per “Studio sulle Cinque Dimensioni”, il workshop con l’artista internazionale di Chiara Fama Gian Maria Tosatti, che ha avuto luogo, dal 19 al 23 luglio 2021, nei locali dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, diretta da Maria Daniela Maisano. Gli incontri, curati dal prof. Marcello Francolini, fanno parte di un progetto più vasto, intitolato “Laboratorio dello Stretto”, diretto da Francesco Scialò e finanziato da “Linee guida per le Istituzioni Afam calabresi”, finalizzate al sostegno di interventi a valere sull’Azione 10.5.1. del Por Calabria Fesr/Fse 2014-2020.

In merito, venerdì 23 luglio 2021, ha avuto luogo la conferenza stampa, moderata da Antonella Postorino, Referente della Comunicazione del Laboratorio, arricchita dai preziosi interventi dei relatori partecipanti, tutti artisti e docenti dell’Accademia e degli allievi che hanno partecipato al dibattito.

Ha aperto la conferenza Francesco Scialò, responsabile del Laboratorio dello Stretto. “Siamo molto lieti di poter portare eventi formativi di questa entità all’Accademia di belle Arti di Reggio Calabria e siamo consapevoli che ciò è stato possibile soprattutto grazie ai finanziamenti del Por Calabria, che sono stati indispensabile supporto, per redigere un calendario così ricco. Preziosa la partecipazione dell’artista Gian Maria Tosatti, che ha coinvolto i ragazzi non solo con la sua arte, ma soprattutto con la parola e questo suo saper dialogare in maniera efficace con gli studenti è un dono molto importante, che non tutti posseggono. È difficile trovare sui libri ciò che Tosatti sta condividendo in questi giorni e, perciò, è una grande fortuna per noi averlo proprio qui nella nostra Accademia a Reggio Calabria. Quest’ultima si è arricchita, soprattutto nell’ultimo periodo, di docenti giovanissimi e ciò, sicuramente, ha apportato un valore in più”.

A seguire il prof. Marcello Francolini ha affermato che: “In questa settimana gli studenti sono andati alla scoperta di vari modi per osservare l’ambiente. È molto importante per loro acquisire dei validi strumenti per il proprio percorso artistico ed è altrettanto importante imparare a lavorare collettivamente. In questo senso il workshop svolge bene le sue funzioni. Stare a contatto con un artista di tale livello permette agli studenti di scoprire che c’è un Mondo più ampio fuori e, quindi, di uscire dall’Accademia con le idee più chiare. È opportuno sottolineare che è una grande fortuna avere proprio qui a Reggio Calabria dei personaggi di Chiara Fama, che stimolano la curiosità, il pensiero e la creatività degli studenti, portandoli a produrre degli ottimi feedback”.

Gian Maria Tosatti ha manifestato il suo dispiacere per l’assenza delle Istituzioni, sottolineando che non si tratta di una semplice polemica, ma di un vero e proprio ragionamento di merito, in quanto, sicuramente, si tratta di un’occasione mancata per constatare personalmente l’operato dell’Accademia, soprattutto negli ultimi tempi, nonché per verificare il proficuo utilizzo dei finanziamenti. Precisa, poi, l’artista: “Ci rendiamo conto che l’economia senza filosofia non va da nessuna parte. Il tempo degli artisti è limitato e arriva un momento per loro in cui sono costretti a scegliere se dare priorità a questo o a svolgere la professione di docente. Le normative hanno reso le Istituzioni, purtroppo, meno performanti. Le Università sono sofferenti in mancanza di maggiore organizzazione. Servirebbe, poi, maggiore attenzione alla costruzione di opere. Sarebbe interessante poter attivare delle cattedre di artisti di Chiara Fama. Occorrerebbe ampliare il dialogo con il Ministero, in quanto la presenza di artisti esterni penso possa essere ben somatizzata dall’Accademia. Durante il workshop i ragazzi sono rientrati in una nuova logica, compiendo uno sforzo elastico, per correggere degli errori. A volte il processo immaginativo dell’opera è inverso