La travolgente ironia di Dario Cassini restituisce a Reggio Calabria fiducia, emozione e tante risate

di Grazia Candido (foto Antonio Sollazzo) – “Questo spettacolo ha centrato in anticipo quello che è successo perché la gente, inizialmente, ha avuto tanta paura e nessun comico riesce a trovare il coraggio di ridere su questa cosa. Allora, ho deciso di prendere tutte le sorti psicoanalitiche degli italiani e raccontare le nostre sciocche fobie e ce ne sono di assurde”.

Il vulcanico attore napoletano Dario Cassini, apre così ieri sera la kermesse “Cantieri Culturali” (in programma all’arena Franco sino al prossimo 25 Luglio) portando in scena il suo live “T. P. M” (Troppe pippe mentali).

Il noto comico che, negli anni, si è esibito conquistando palcoscenici teatrali di tutta Italia sino ad arrivare al grande schermo con programmi celebri come “Zelig” e “Colorado” ma anche serie televisive e pellicole (l’ultima “I predatori” per la regia di Pietro Castellito in programmazione questa sera all’arena alle ore 22,30), fonda il suo spettacolo sulle paranoie di una società che lo circonda e un occhio di riguardo lo riserva sempre all’universo femminile esaltandone pregi e difetti.



La voglia di sdrammatizzare tutto, anche questo terribile periodo pandemico, spinge Cassini a fare un’analisi accurata su tutto ciò che ha forgiato il popolo italiano nel corso degli anni e, come un bravo “dottore”, analizza le varie fobie come l’Anatidaephobia (la paura che un’oca in qualche punto imprecisato ti stia guardando), la Cacofobia (paura della bruttezza), Cnidofobia (paura degli spaghi), Eurotofobia (paura dei genitali femminili) e ancora, Ginofobia (paura delle donne), Menofobia (paura del ciclo femminile) e Kypophobia (paura di chinarsi).

Tantissime sono le angosce che attanagliano gli uomini e le donne e oggi, più che mai, vi è quella per il Covid-19 ma Dario prova a scherzarci su: “In un anno ho perso 12 chili, guardate che figurino sono diventato, ora ci vogliono 12 secondi per levarci via questa (alza la mascherina in alto verso il cielo stellato) -. Lo possiamo fare solo se vi vaccinate. Fatelo e abbiate fiducia. Stasera questo show è un invito a rilassarsi, ad essere un po’ più fiduciosi per quello che riguarda il nostro futuro. Riuscire a riportare la gente a teatro è molto difficile e il buon Peppe Piromalli, eroicamente, ci prova ancora perchè è uno di noi, è un artista prima ancora che un organizzatore di eventi. So che faremo fatica anche il prossimo anno, però, gli attori sono abituati alla fatica: io, per esempio, mi sono fatto 8 ore di automobile prima di venire qui e questo è uno dei lungomari più belli d’Italia anche se hanno cambiato tutti i sensi, hanno levato i parcheggi, ne hanno messi altri. Non mi ci ritrovo più però, Reggio è sempre Reggio”.



Vegani, serie televisive, politica, perfino la sua vita privata, nulla passa indenne alla mira dissacrante del comico. Le battute e i luoghi comuni che come pallottole colpiscono lo spettatore, stuzzicano l’immaginario collettivo della platea del villaggio culturale, facilitando così il processo di immedesimazione. E, ad ogni storia, scatta un applauso trascinate e spontaneo come i racconti di Dario.

Le stesse frecciatine rivolte all’universo femminile, leitmotiv tematico che lega tutta la carriera di Cassini, fanno intravedere una vera e propria passione, ammirazione per la forza, il coraggio, il potere che caratterizza il sesso opposto. E la convinzione con la quale propone le sue teorie, le “prove” che sottopone al pubblico, fanno apparire tutto così veritiero che per un attimo, ci si dimentica di assistere ad uno sketch o ad una freddura del momento.

“Ogni volta che vengo qui, carico il bagaglio di tutto: pesce crudo, nduja, peperoncini, sono pieno di generi alimentari. Se mi fermano è la fine – scherza Dario -. Questa è una terra ricca di tante preziose bontà non solo culinarie ma anche umane. Cantieri Culturali ha fatto davvero un miracolo: ha portato la gente a riappropriarsi dell’arte e ha permesso a noi artisti di scaldarci il cuore, di nuovo, con il vostro inesauribile affetto”.

Questa sera, Cassini tornerà all’arena per la proiezione de “I predatori”, pellicola che ha vinto il David di Donatello per il miglior regista esordiente, Premio Orizzonti per la migliore sceneggiatura, Nastro d’argento al miglior regista esordiente e al miglior attore non protagonista ma, soprattutto, ha portato fortuna a Dario, uno dei protagonisti del film dove è riuscito a dimostrare di essere un attore completo sfoderando le sue doti drammatiche e la profonda malleabilità artistica.