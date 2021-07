La FNS Cisl di Reggio Calabria plaude al grande lavoro degli ultimi giorni dei Vigili del Fuoco

La Federazione Nazionale della Sicurezza CISL di Reggio Calabria

manifesta il convinto apprezzamento per l’ulteriore prova di

infaticabile attività messa in atto dai Vigili del Fuoco del Comando

cittadino, in occasione della emergenza incendi determinatasi su tutto

il territorio dell’Area Metropolitana in queste ultime settimane. Il

grande caldo di questi giorni, purtroppo, agevola l’innesco di

numerosi roghi e particolarmente decisivo è stato l’intervento in

soccorso della popolazione della zona sud della città per un incendio

scoppiato nel primo pomeriggio di ieri devastando un’ampia area

compresa tra le località Gurnali, Morloquio, Aretina, Sant’Andrea e

Caridi.

Su questo vasto incendio gli uomini del Comando dei Vigili del Fuoco

di Reggio Calabria, sono intervenuti in forze dalla sede Centrale di

via Sbarre e dal distaccamento di Melito P.S.; particolarmente

decisivo anche l’intervento dei mezzi aerei. Infatti,

l’inaccessibilità dei luoghi e la vastità dell’incendio che si

propagava rapidamente anche tra le abitazioni, trovando facile innesco

nella grande quantità di vegetazione secca ed alimentato da violente

raffiche di vento caldo, ha richiesto l’intervento di due Canadair e

un elicottero della flotta aerea del Corpo Nazionale dei Vigili del

Fuoco e di un elicottero dell’Antincendio Boschivo Regionale,

fortunatamente disponibili ieri, perché non impegnati su altri

incendi.

Mentre una squadra del distaccamento di Villa S.G. veniva ingaggiata

su altri roghi scoppiati sempre nella zona sud della città, il

dispositivo messo in campo ha consentito, anche se con non poca

fatica, di circoscrivere, mettere sotto controllo e solamente in

serata, spegnere un incendio che appariva indomabile e molta

apprensione, giustamente, aveva suscitato tra i cittadini delle

contrade interessate.

Quindi, ancora una giornata di intenso lavoro per i nostri Vigili del

Fuoco che non hanno mancato, anche in questa occasione, di dare grande

prova di professionalità ed instancabile dedizione al lavoro,

salvaguardando la vita e i beni dei cittadini.

Pertanto la FNS CISL di Reggio Calabria, vuole esprime un caloroso

plauso per questi uomini che giorno e notte, lavorano per la sicurezza

dei cittadini.

Infine cogliamo l’occasione per invitare, qualche sconsiderato

concittadino, a un maggiore senso responsabilità evitando di dare

fuoco ai rifiuti che giacciono in strada; un gesto irresponsabile che

condanniamo fermamente non solo perché peggiora notevolmente le

condizioni ambientali poiché la nube di fumo che si sviluppa è

altamente tossica e velenosa, ma rischia di mettere in crisi

l’apparato di soccorso dei Vigili del Fuoco impegnandone le risorse

disponibili.

Giuseppe Rodà – Segretario generale FNS Cisl Reggio Calabria