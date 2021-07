Inaugurato nuovo parco giochi a Lazzaro

“È un luogo di aggregazione e di spensieratezza al centro di Lazzaro, un’area accessibile a tutti e attrezzata con giostre che possono essere utilizzate da tutti i bambini. I loro sorrisi e l’agitazione nell’attesa di poter accedere finalmente al parco giochi ci inorgoglisce e ci spinge ad andare avanti in questa direzione”.

È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo parco giochi avvenuta giovedì con la benedizione impartita dal parroco don Domenico Rodà.

“Con il vicesindaco Rocco Campolo e l’assessore al Decoro urbano Domenico Infortuna – continua il primo cittadino – abbiamo voluto investire così parte del contributo ottenuto dal Ministero dell’Interno, tenendo conto soprattutto dei nostri concittadini più piccoli e di quanti, quotidianamente, si prendono cura di loro. Siamo soddisfatti del risultato finale reso ancora più ricco dalla partecipazione alla cerimonia di inaugurazione di numerose famiglie, delle associazioni del territorio, dei rappresentanti della scuola e dei consiglieri comunali espressione di tutti i Gruppi consiliari presenti in Consiglio. Tutti insieme abbiamo consegnato alla comunità un luogo sicuro, delimitato, con il divieto di accesso alle autovetture e ai motocicli, con l’approvazione e il contributo di idee delle associazioni che si occupano di disabilità. Inoltre, già nei prossimi giorni, pubblicheremo un avviso per la gestione di un chiosco all’interno dell’area delimitata e patrocineremo un progetto culturale e artistico, curato dalla parrocchia Santa Maria delle Grazie di Lazzaro, che si svilupperà anche in quel luogo così importante”.

“In un momento così particolare – conclude il sindaco Giovanni Verduci – vogliamo immaginare il nuovo parco giochi come una carezza rivolta ai più piccoli che, più di tutti, hanno subito in silenzio le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus”.