Il sindacato Cisl fp a favore dei diritti delle fasce più fragili

tutela lavorativa. Credo personalmente, trovando pieno appoggio nella persona del segretario Sera e della Cisl, che questo ulteriore falso mito deve (e sarà) sfatato. La divulgazione di certi valori e concetti, universalmente riconosciuti, sono e devono essere patrimonio di ogni società civile, che li deve tutelare attraverso ogni tipo di organizzazione.

Il sindacato Cisl fp ha accolto questo mio desiderio di fare sindacato sociale che si fonda su basi di passione, attenzione e vicinanza emozionale verso PERSONE che mi hanno arricchito, donandomi la loro visione di mondo, colma di contenuti umani.

Da subito ho avuto anche il sostegno del presidente Lorenzo Sibio di legacoopsociali, persona dalla visione lungimirante, che ha visto in questa iniziativa, e di questo lo ringrazio di cuore per la fiducia, un modo per avere maggiore sostegno e collaborazione in ciò che è e potrebbe essere il futuro psichiatrico nella nostra città.

Concludo ringraziando i colleghi e amici, Barbaro e Lucisano del Coolap, per il supporto in quest’iniziativa e per le lotte fatte e quelle future. Tutti i colleghi che con me hanno lottato e lotteranno per risanare ulteriormente i servizi psichiatrici e il cuore sociale della città.

E non per ultimi, il cuore pulsante che ci dà energia, tutti gli amici/pazienti delle struttura (meglio comunità perché non siamo ospedali) che non ci fanno mai mancare il loro sostegno e il loro modo di farci sentire una grande famiglia allargata.