Il presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte traccia un bilancio delle attività poste in essere dall’Ente

Potenziamento strutture d’accoglienza, valorizzazione prodotti identitari, completamento di percorsi per la fruizione turistica tramite sentieristica e ciclovia. Il presidente del Parco Nazionale dell’Aspromonte Leo Autelitano, ha tracciato un bilancio delle attività poste in essere dall’Ente durante questo primi sedici mesi della sua presidenza, nel corso di un incontro con la stampa al quale erano presenti anche il Vicepresidente Antonino Gioffrè, il componente della giunta esecutiva Tommaso Iaria e il Funzionario delegato Silvia Lottero.

“Il nostro impegno prioritario – ha spiegato Autelitano – è stato rivolto alla riapertura delle numerose strutture di accoglienza che in questi anni erano state chiuse. Inaugurato ed attivo il Centro visite di Zomaro, luogo fruito dalle scolaresche interessate a conoscere la flora del Parco e che a breve diventerà anche un punto di riferimento per il mondo universitario e la ricerca. Entro fine luglio sarà operativo il Centro di San Giorgio Morgeto che dopo nove anni dall’inizio delle procedure, datate 2012, sarà completato. San Giorgio Morgeto è uno dei borghi più belli e antichi, risalente al neolitico, la presenza del Parco potrà dare un contributo notevole per il suo rilancio definitivo. A ruota seguirà Gerace, la cui location è già pronta ed insieme all’amministrazione comunale ci siamo ripromessi di riattivarla entro l’estate”.

Durante il suo excursus il presidente Autelitano ha spiegato che “sulla porta d’accesso di Bagaladi esiste un contenzioso e dunque bisogna aspettare l’evolversi di questa vicenda, ma al contempo il Parco sta proseguendo i lavori di efficientamento energetico”.

Importante novità annunciata per Bova, quella relativa “alla creazione del Museo del Geoparco a palazzo Mesiani dove – ha aggiunto Leo Autelitano – abbiamo inteso attrezzare un luogo in cui il geoparco venga valorizzato e apprezzato in tutte le sue componenti, fisiche, virtuali, di immagini. Le riapertura delle strutture sono parte di un processo in continuo divenire fondamentale per la crescita del territorio”.

Al fianco delle azioni mirate verso i Centri d’accoglienza si sviluppano anche i cambiamenti legati al rilancio del paniere del prodotti identitari, “il cui processo di realizzazione iniziato nel 2012 era rimasto a metà – ha detto il presidente del Parco – poiché non era stato creato il disciplinare di produzione e sanciti gli elementi di garanzia a supporto delle produzioni per un utilizzo più vasto. In questo senso crediamo che l’elemento prioritario sia l’affermazione e la valorizzazione della materia prima attraverso la cucina innovativa. Ci siamo confrontati con l’Università del Gusto con cui abbiamo siglato una convenzione per un progetto che avrà un grande successo, ne siamo certi. Gli esperti dell’università terranno dei laboratori del gusto presso le cucine dei ristoranti del nostro territorio, creando una serie di menù con i prodotti identitari e ricette moderne. Da questi laboratori nascerà un ricettario del parco e l’individuazione dei piatti tipici, suddivisi anche per zona e per caratteristiche enogastronomiche, questa è un’azione sperimentale che avrà un importante impatto per gli operatori locali”.

Nel corso della conferenza stampa Leo Autelitano ha anche elencato i numerosi “interventi dislocati su edifici del territorio del Parco per l’efficientamento energetico e il miglioramento strutturale, l’Ente anche in questo