Il Castello Ruffo a Scilla ospiterà la mostra personale di Silvio Vigliaturo “Mediterraneo”

Il Castello Ruffo, a Scilla (RC), sarà lo scenario che ospiterà la mostra personale di Silvio Vigliaturo

“Mediterraneo”. Un palcoscenico che vedrà svilupparsi un percorso espositivo integrato negli spazi della

fortezza calabrese, un’interazione intensa tra l’architettura, la storia e l’arte delle sculture in vetro con la

meravigliosa natura circostante incorniciata dalla affascinante preponderanza del Mare Mediterraneo.

“Con il termine Mediterraneo non si intende solamente un’espressione geografica, non indica solo una

regione, e, ancora, il mare da cui prende il nome. Si tratta, invece, di un’idea evocativa, espressa

simbolicamente, che apre a significati contraddittori in cui s’intrecciano speranze e illusioni, passioni e

interessi, passato e futuro.” Scrive il curatore della mostra Anselmo Villata che prosegue “Il mito del

Mediterraneo è un qualcosa che va oltre le società che lo vivono quotidianamente e tocca le sensibilità

anche di chi ha questa particolare macro-regione (geografico-ideale) molto lontana sia fisicamente che

storicamente.”

Un’iniziativa che vuole andare oltre l’offerta culturale pura, integrandosi con il tessuto locale che vive nei

mesi estivi una grande affluenza turistica.

La mostra è patrocinata dal Comune di Scilla e vede la collaborazione dell’Istituto Nazionale d’Arte

Contemporanea, con l’Università di Montpellier 3 “Paul-Valery” e l’associazione reggina Fuori Posto che

organizzerà nel periodo di svolgimento della mostra, dal 1 al 30 agosto, dei momenti formativi e didattici

volti a creare un coinvolgimento attivo del pubblico.

L’apertura ufficiale è prevista nei locali del Castello Ruffo il giorno 31 luglio alle ore 10:00, alla presenza del

Sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone, del curatore della mostra Anselmo Villata, dell’artista Silvio Vigliaturo,

dell’art director Giuseppe Cotroneo e della Vice Presidente dell’Associazione Fuori Posto Barbara Priolo.

La mostra sarà accompagnata da un catalogo con le immagini del percorso espositivo edito da Verso l’Arte.