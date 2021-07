Il 25 luglio a Reggio Calabria Giornata di solidarietà con il popolo cubano

Domenica 25 luglio a Piazza Carmine dalle 18.30 si terrà un’iniziata di solidarietà con il popolo cubano e con gli immigrati cubani residenti negli USA, che quel giorno termineranno a Washington la loro marcia per rivendicare diritti elementari, come quello di poter inviare aiuti economici ai propri familiari rimasti nella madrepatria.

È da mesi che è in campo un ulteriore tentativo di delegittimare il governo cubano, nonostante 60 anni di criminale blocco economico e una miriade di azioni destabilizzatrici intentate dagli Stati Uniti non abbiano intaccato il processo avviato con la Rivoluzione Cubana. Un processo che ha visto trasformare il cortile degli USA in un simbolo internazionale di solidarietà e sostegno agli ultimi e ai bisognosi, come testimonia la brigata medica inviata in Italia e in tanti altri paesi per affrontare l’emergenza Covid. O come la capacità, nonostante le difficoltà economiche e logistiche, non solo di produrre vaccini in autonomia, ma di metterne i brevetti a disposizione di tutti. Alla faccia del business e delle multinazionali dei farmaci.

Domenica 25 luglio a Reggio Calabria faremo sentire quindi il nostro sostegno e la nostra gratitudine verso un popolo che è il simbolo della lotta per l’eguaglianza fra gli uomini, per la pace e per il riscatto degli oppressi. La manifestazione vedrà la partecipazione del Prof.Pasquale Amato e di Ninni Cirincione, del Direttivo Nazionale dell’Associazione di Amicizia Italia-Cuba, con cui si approfondirà la situazione attuale del paese caraibico. Dopo la degustazione di prodotti tipici cubani e calabresi si potrà assistere all’esibizione degli artisti reggini per Cuba.

Hanno aderito alla giornata Movimento per la Rinascita del P.C.I. e l’unità dei Comunisti, USB RC, Circolo Calcidese, Teatro Primo, KM Zero, Movimento Giovani sulla Strada, csc Nuvola Rossa, Potere al Popolo RC, Revulver. nonché Michele Conia, Sindaco di Cinquefrondi.

Comitato promotore della Giornata di solidarietà con il popolo cubano