Gotha: 25 anni a Romeo, 13 a Sarra, assolti Caridi e altri 13 imputati

Dopo una lunga camera di consiglio, il Tribunale collegiale di Reggio Calabria presieduto dalla dottoressa Silvia Capone ha emesso la sentenza per il maxi processo “Gotha”. Un’istruttoria lunghissima culminata con la requisitoria del procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo.

Venticinque anni di reclusione per Paolo Romeo; 13 anni per Alberto Sarra; assoluzione per l’ex senatore Antonio Caridi.