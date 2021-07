Gli Agenti delle Volanti di Villa San Giovanni salvano un 39 enne colto da un malore

Nei giorni scorsi, l’ennesimo intervento di soccorso pubblico, posto in essere dagli Agenti delle Volanti del Commissariato di P. S. di Villa San Giovanni, ha permesso di salvare un cittadino villese colto da un malore.

La locale Sala Operativa, a seguito di segnalazione, inviava in via Briatico di quel centro il personale della Polizia di Stato che, raggiunto rapidamente il luogo indicato, appurava la presenza di un uomo in evidente stato confusionale, riverso sul marciapiede privo di forze e con notevoli difficoltà respiratorie.

In attesa dell’intervento dei medici del 118, gli operatori hanno prestato all’uomo le prime cure necessarie, riparandolo dal calore dei raggi solari e bagnandone il corpo con acqua fresca per abbassarne la temperatura. Per evitare che l’uomo perdesse conoscenza, gli stessi hanno conversato con lui sino all’arrivo dei sanitari.

L’uomo, colpito da un principio di infarto, è stato curato dai medici degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria e, una volta dimesso, ha voluto raggiungere gli uffici del Commissariato di Villa San Giovanni per ringraziare personalmente l’equipaggio della Volante che gli ha salvato la vita.