Gioia Tauro, trovato con oltre 50gr di marijuana e sequestrata piantagione di quasi 2metri: arrestato 24enne

Diversi gli interventi effettuati dai carabinieri reggini, e in particolare nel territorio della piana di Gioia Tauro, nell’ultimo periodo, che si inquadrano nella più ampia e diffusa azione di prevenzione contrasto dei reati in materia di sostanze stupefacenti, intensificata nel periodo estivo viste le particolari condizioni climatiche e ambientali del territorio, che ne favoriscono la produzione e la vendita al dettaglio, fonte di arricchimento e rafforzamento della criminalità organizzata calabrese.

In particolare, a Taurianova i militari dell’Arma hanno arrestato in flagranza di reato, un 24enne cittanovese per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, denunciato un 41enne di Anoia per coltivazione di marijuana e sequestrato una piantagione di 125 piante, messe a dimora nell’area montana di Anoia.

Nello specifico, nel corso di ordinari controlli stradali, a Cittanova i militari dell’Arma, hanno arrestato in flagranza di reato un 24enne cittanovese, per possesso di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, in quanto a seguito di perquisizione ad autovettura in uso al medesimo, hanno rinvenuto, nascosta sotto il sedile passeggero, una busta in cellophane contenente circa 53gr di marijuana, e ulteriori 2 grammi occultati all’interno di una delle scarpe. Da ulteriore perquisizione estesa presso l’abitazione del giovane, sono stati rinvenuti, inoltre, anche un trita-marijuana e un bilancino di precisione. La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro per le successive analisi tossicologiche da parte del RIS di Messina.

All’esito del giudizio di convalida, il Tribunale di Palmi ha applicato nei confronti del medesimo la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Cittanova e dell’obbligo di presentazione alla P.G.,