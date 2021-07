Gioia Tauro – Numerosi rinvenimenti di piantagioni di canapa indica: un arresto

all’affinamento delle strategie e dei costanti controlli posti in essere dai militari nel territorio reggino.

In particolare, significativo il rinvenimento effettuato a Cinquefrondi dai Carabinieri della Stazione e dello Squadrone eliportato cacciatori di Calabria, dopo un’attenta analisi e perlustrazione del territorio boschivo, hanno individuato una complessa piantagione, suddivisa in quattro vicine piazzole e sviluppata “a serpentina” in un’impervia area nella Contrada Frascara ad Anoia. Un luogo di difficile perlustrazione, e lontano da strade o abitati e scelto proprio per evitare l’individuazione da parte delle Forze dell’Ordine, anche con le perlustrazioni aeree. Ben 952, le piante di marijuana rinvenute, di altezza variabile da 0,20 a 1 metro, fatte crescere in modo disomogeneo e suddivise in vari impervi costoni della montagna, in parte annaffiate con dei tubi in plastica con il cosiddetto sistema “a goccia”, prendendo l’acqua da una vicina fiumara, e in parte a mano. Le piante, una volta cresciute, estirpate, essiccate, triturate e vendute al dettaglio “al grammo” avrebbero potuto fruttare anche centinaia di migliaia di euro.

Allo stesso modo i militari, nello stesso luogo, avevano rinvenuto 4 cassette di plastica contenente circa 7 chili di cime di infiorescenze di canapa indiana già tagliate e pronte per essere distribuite sul mercato illegale. Le stesse, unitamente alle piante rinvenute, venivano sequestrate per essere sottoposte alle successive analisi tossicologiche.

In corso, tutti i necessari accertamenti da parte dei Carabinieri volti ad identificare i realizzatori della piantagione mentre non si arrestano le serrate attività di ricerca di piantagioni in tutto il territorio.

L’intervento rientra nella più ampia e diffusa azione dei Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro nel contrasto alla coltivazione di cannabis, che ha consentito, nel solo ultimo periodo, di sequestrare e distruggere quasi 4.000 piante in tutto il territorio di competenza, a conferma di una sempre incisiva e pervasiva azione di contrasto da parte dell’Arma dei Carabinieri.