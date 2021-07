Giannetta incontra rappresentanti professioni della sanità

Su iniziativa del consigliere regionale Domenico Giannetta (FI), presidente della commissione speciale di Vigilanza, si è tenuto presso Palazzo Campanella un incontro con alcuni rappresentanti degli ordini professionali nel settore sanitario.

“Il mondo delle professioni sanitarie ha molto da dire – dichiara Giannetta – ed è importante darvi ascolto per individuare soluzioni funzionali al miglioramento del sistema sanitario regionale. Con questo primo incontro si intende avviare un percorso più ampio e strutturato di dialogo con i professionisti della sanità, per analizzare e elaborare proposte concrete da sottoporre, unitariamente, al Commissario ad Acta e al Dipartimento Salute della Regione Calabria.

Dobbiamo prendere atto – continua Giannetta – che il mondo della sanità e della salute si sono evoluti in modo molto significativo, ma a tale evoluzione non è corrisposto un parallelo processo di riforma del settore. Abbiamo leggi che regolano le professioni vecchie di vent’anni e atti che non sono più in grado di soddisfare il reale fabbisogno professionale. Dall’incontro è emerso che in alcuni settori l’analisi del fabbisogno manchi del tutto – dichiara ancora Giannetta – o sia incongruente o ancora escludente di figure tecniche, ormai, assolutamente necessarie per erogare prestazioni sanitarie adeguate.

E’ dunque evidente che vada aggiornata la legge sulle professioni sanitarie ferma al 2000 – conclude Giannetta – attraverso un dialogo attivo con le professioni sanitarie, per evitare che vengano escluse”.

All’incontro hanno preso parte il presidente dell’albo dei dietologi dell’ordine di Reggio Calabria Elisa Lazzarino, il presidente dell’albo dei logopedisti dell’ordine di Catanzaro Enza Piraino, il presidente dell’albo dei tecnici di laboratorio dell’Ordine di Reggio Calabria Carmelo Laganà, il presidente dell’albo dei tecnici occupazionali dell’Ordine di Reggio Calabria Domenico Pinelli, la psicologa Laura Pizzinga e l’educatore professore Giuseppe Meleca.