Evento Cisl Open day organizzato con ‘Corredino sospeso’ e Unicef

Un momento di festa per l’“Open day” nel nuovo Centro raccolta della Cisl. Quest’oggi, sabato 17 luglio, dalle ore 9.00 alle ore 12, in Via Amendola 1/d, la Cisl Metropolitana di Reggio Calabria, insieme alla bellissima realtà dell’associazione PANDORA, che ha dato vita all’idea del Corredino Sospeso, e insieme ai ragazzi dell’UNICEF, ha organizzato un’iniziativa, dove tanti bambini hanno reso dolce e spensierata un appuntamento inaugurale per l’organizzazione. Per l’occasione la gelateria Cesare, ha preparato sul posto un gustosissimo gelato per la gioia dei bambini.

Leggerezza e impegno. Questo il senso dell’ “Open day”, attraverso il quale viene lanciato sul territorio un punto di prossimità con servizi Caf, Patronato Inas e Centro raccolta in cui gli operatori della Cisl saranno a completa disposizione per consulenze e approfondimenti su tutti i servizi e agevolazioni alle quali si ha diritto.