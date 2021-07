Ente Parco – Incontro con associazioni escursionistiche

Potenziare la rete sentieristica del Parco Nazionale dell’Aspromonte garantendo a tutti l’accessibilità in piena sicurezza. Questo il tema al centro dell’incontro tra il presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Leo Autelitano, il funzionario delegato Silvia Lottero e i rappresentanti delle associazioni escursionistiche, Sandro Casile (GEA) e Antonio Pellegrino (Gente in Aspromonte). Il proficuo colloquio, richiesto dalle associazioni, è servito per confrontarsi sulle condizioni della rete sentieristica esistente, che conta ad oggi oltre 400 chilometri, individuando al contempo iniziative per la valorizzazione dei principali cammini che attraversano l’area protetta, divenuti ormai punto di riferimento per gli escursionisti italiani e internazionali.

Particolare attenzione è stata rivolta al Sentiero del Brigante, inserito nell’Atlante del Cammini d’Italia del Mibact, che si sviluppa per oltre 140 chilometri partendo da Gambarie e superando anche i confini dell’Aspromonte, attraverso un suggestivo viaggio a piedi tra paesaggi naturalistici, foreste rigogliose, cascate, insediamenti rurali, siti di importanza storica e archeologia. “Qui si è costituita una rete virtuosa – ha spiegato il presidente Autelitano – con il coinvolgimento di strutture ricettive e di ristorazione, creando dei veri e propri punti di sosta organizzati che devono rappresentare un modello per la fruizione dei sentieri. Questa modalità può essere codificata, anche tramite convenzioni, affinché diventi una pratica consolidata per la fruizione di tutte le zone del Parco”.

La priorità per l’Ente è quella di creare “una rete di sentieri sicuri – ha proseguito Leo Autelitano – da perseguire attraverso attività di manutenzione ordinarie e straordinarie, ma anche con l’impiego di opere di ingegneria naturalistica. Penso ai muretti a secco che utilizzeremo per la sistemazione dei tratti in piena armonia con l’ambiente e con la rilevanza naturalistica e