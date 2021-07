“Eduardiando” di Achille Concerto vincitore del Milazzo International Film Festival

Il cortometraggio “Eduardiando”, scritto, diretto e prodotto da Achille Concerto, ha vinto la sezione Cortometraggi del Milazzo International Film Festival 2021, organizzato dalla famosa regista Annarita Campo e dedicato quest’anno alla figura di Nino Manfredi. Il film ha avuto altri riconoscimenti quali, finalista al Festival del cinema di Ispra 2020 (Festival del Cinema Povero), alla 74a edizione dell’international Film Festival di Salerno, nonché finalista ed in fase di valutazione all’international Film Festival di Cefalù 2021. “Eduardiando” è un atto unico in chiave cinematografica, un omaggio al grande Eduardo De Filippo, nel centenario della sua nascita. Una sfida, quasi un azzardo, trattare di un grande del teatro e della drammaturgia del novecento. Nei dialoghi, giocando con l’uso dei titoli delle più note commedie di Eduardo, l’autore ha cercato di sollevare il velo della “Grande magia”, un riverbero di specchi dove, senza presunzione, lo stesso ha sintetizzato parte del pensiero eduardiano, un atto d’amore come lo definisce l’autore nella sua intervista finale. Nella commedia, lo squattrinato barone, Raffaele Cupello, vive a Napoli con la governante in un vecchio palazzo che, per sbarcare il lunario, ha adibito a museo, con secrete e finti fantasmi mariuoli; perseguitato dai debiti, alla fine affitterà i locali ai cinesi. Il cortometraggio tende a mettere in evidenza il problema dell’incomunicabilità e di un vissuto amaro tra ciò che il mondo era e ciò che sta diventando, problema oggi sempre più attuale legato ai rapidi mutamenti che coinvolgono la società globalizzata in una visione spesso in contrasto con l’immutabilità della natura umana che fa dire al povero barone “Ha da passà a nuttata”. Concerto Achille, già noto per le pubblicazioni letterarie sulla reinterpretazione di autori, quali Omero e Shakespeare, dai quali ha tratto sceneggiature per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ed autore di diverse opere teatrali, alcune delle quali trasmesse da TV locali, ha voluto fortemente cimentarsi in questo ambito cinematografico. Il cortometraggio è stato realizzato, come si suol dire, “a chilometro zero” grazie alla collaborazione di attori dilettanti (compagnia teatrale del vicolo dei miracoli) e del noto attore comico reggino Gennaro Calabrese nella parte del barone Cupello, che ha anche realizzato il sogno di recitare con il padre, Gioacchino Calabrese nella parte del cavaliere Scarpetta; Vincenzo Ferrara, nella parte dell’Ispettore di polizia, De Pretore Vincenzo; Luisa Bonanno, nella parte della Governante e Saverio Rogolino, nella parte del finto fantasma. L’aspetto tecnico è stato curato, sia come service che come riprese video, audio e montaggio, dall’Associazione Cassiopea (produzione video) nella persona di Maurizio Marzolla e Maria Tarsia; la segreteria di edizione è stata a cura di Nino Todaro e Francesca Zoccali; le musiche inedite sono del Maestro Alessandro Calcaramo, direttore dell’orchestra “Corde libere”; scenografia e costumi sono stati realizzati da Renè Bruzzese.

Le persone citate hanno abbracciato con entusiasmo l’iniziativa, offrendo esperienza, competenze personali ed amore e passione per il grande Eduardo. I riconoscimenti ottenuti hanno spronato Achille Concerto e la compagnia a portare avanti altri progetti di rilevanza artistica e culturale.