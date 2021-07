Dehors in via Marina a Reggio Calabria, Confesercenti: “Calo di fatturato 20-30%, idea di trascuratezza e improvvisazione”

È passata una settimana “dall’inaugurazione” dei dehors, le pedane attrezzate antistanti alcune attività della parte alta del Lungomare che tanto hanno fatto discutere per l’impatto avuto sulla viabilità del Centro Storico.

Certo, una settimana non basta per valutare pienamente il successo o l’insuccesso di una iniziativa ma è più che sufficiente, considerando anche i venti giorni precedenti serviti al montaggio delle pedane, per trarre delle prime conclusioni.

Al momento è incontestabile che questa “novità” estiva voluta dall’Amministrazione, stia producendo più disagi che vantaggi sia per i cittadini che per le attività commerciali.

Lungi dall’essere l’attrattore che avrebbe dovuto portare un maggiore afflusso di persone in centro città stimolando anche il turismo di prossimità, la nuova isola pedonale ha, per adesso, generato l’effetto opposto. Meno gente nel Centro Storico, navette gratuite desolatamente vuote, le attività del Corso Garibaldi così come quelle delle traverse e delle vie limitrofe che lamentano un calo di fatturato e di presenze valutabile tra il 20% e il 30%, residenti imbufaliti per i disagi originati dal cambiamento della viabilità, cittadini che abitano nelle zone a nord e a sud della città che disertano il centro impauriti, a torto o a ragione, dalla diminuzione dei parcheggi e dal possibile traffico, lavoratori imbestialiti per la trasformazione della quasi totalità dei pochi stalli gratuiti in parcheggi a pagamento.

D’altra parte la stessa “isola pedonale” lascia molto a desiderare. Gli spazi tra i dehors sono disadorni, spogli, senza alcuna attrattiva e le transenne apposte per chiudere le traverse non si possono certo definire eleganti elementi d’arredo urbano. Il tutto dà un’idea di trascuratezza e improvvisazione che non è esattamente l’optimum per attirare le persone.

Un’iniziativa che con la giusta programmazione poteva essere vincente, quindi, si è trasformata, al momento almeno, in un’occasione persa.

Forse, e lo abbiamo dichiarato sin dall’inizio, per attuare un cambiamento così impattante su innumerevoli e importanti aspetti della vita e delle abitudini dei reggini si sarebbe dovuto attivare a monte un confronto con le parti sociali. Forse si sarebbe potuto procedere per step, evitando in un momento così delicato di chiudere h24 quest’importante arteria cittadina, optando per una soluzione più soft con una chiusura parziale solo la sera come si fa da anni in tante altre città ben più turistiche della nostra. Forse doveva partire tutto un po’ prima, perfettamente pianificato nelle varie articolazioni degli interventi su viabilità, decoro urbano, parcheggi, trasporti e comunicazione.

Purtroppo, però, con i forse si può fare ben poco. Al momento questa è la “farina” disponibile e con essa si deve cerc