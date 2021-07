Dal 30 luglio al 1° agosto 2021 Roccella ospita l’evento “Calabria inter-detta”

è uno strumento sottile che, maneggiato con cura, con pazienza e con competenza, può servire molto alla Calabria. Lo faremo con Giuseppe Smorto, giornalista e autore del libro “A sud del Sud. Viaggio dentro la Calabria tra i diavoli e i resistenti” (Ed. Zolfo); Gioacchino Criaco, scrittore e autore del libro “L’ultimo Drago d’Aspromonte” (Ed. Feltrinelli); Vittorio Daniele, professore ordinario di Politica Economica dell’Università Magna Graecia e autore del libro “Il paese diviso: nord e sud nella storia d’Italia” (Ed. Rubbettino); Domenico Nunnari, scrittore e giornalista, autore del libro “La Calabria spiegata agli Italiani” (Ed. Rubbettino).

La serata si concluderà con il concerto del cantautore Peppe Voltarelli che proporrà il suo ultimo progetto “Planetario” premiato con la Targa Tenco 2021.

La seconda serata (31 luglio), ospitata sempre nella cornice di largo Colonne, a partire dalle ore 21, ha come titolo “La giustizia sommaria delle parole”. Siamo convinti, infatti, che la narrazione giudiziaria renda onore a un territorio solo se non fissa la posizione radicale di illegalità nella logica o nell’accezione antropologica generale, come spesso avviene nel racconto della Calabria che si fa sui media. Discuteremo con alcuni importanti giornalisti calabresi sulla strada da intraprendere per uscire da una “narrativa” che spesso scade nella banalità delle semplificazioni. Non nascondendoci dietro i piagnistei, non celando la pervasività della sub cultura ‘ndranghetistica, ma pretendendo che la Calabria non sia più raccontata senza conoscerla in profondità.

In questa seconda serata ospiteremo: Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera; Viviana Verbaro, giornalista Rai; Giuseppe Colombo, giornalista dell’Huffington Post; Felice Manti, giornalista de Il Giornale; Ilario Lombardo, giornalista de La Stampa.

A seguire una mini rassegna “La narrazione in corto” curata dal regista Lele Nucera che presenterà tre cortometraggi che propongono un racconto profondo e diverso della Calabria.

Domenica 1° agosto chiuderemo al Teatro al Castello con la prima dello spettacolo teatrale “Omero al Lido Flora”, scritto da Andrea Dalla Zanna e prodotto dal Comune di Roccella in collaborazione con Teatri Calabresi Associati e Centro Teatrale Meridionale che mette al centro la potenza della verità come arma verbale. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.