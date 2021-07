Coronavirus Reggio Calabria – Il Gom: 7 ricoveri, 1 dimissione. 1 in terapia intensiva

La Direzione Aziendale del G.O.M. “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria comunica che le dosi di vaccino somministrate dal G.O.M. al personale e agli utenti per i quali è stato autorizzato sono 75.522 (226 nella giornata di ieri).

Di queste, 40.145 sono prime dosi, 35.377 sono, invece, seconde dosi.

(Il dato è aggiornato a ieri).

Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 229 i soggetti sottoposti allo screening per CoViD-19. Di questi, 4 sono risultati positivi al test.

In seguito a 7 ricoveri e 1 dimissione, sono 24 i pazienti positivi al CoViD-19 ricoverati al G.O.M.: 23 nell’Unità Operativa di Malattie Infettive e 1 in Terapia Intensiva.

A causa dell’improvviso aumento dei ricoveri legati alla variante Delta del CoViD-19, la Direzione del GOM ha convocato l’’Unità di crisi Aziendale ed il Tavolo Permanente Emergenza Covid, per la gestione ospedaliera interna, al fine di gestire tempestivamente eventuali ulteriori aumenti del numero dei ricoveri.

Il livello di attenzione all’interno dell’Ospedale è sempre rimasto alto per tutta la durata della pandemia ed i controlli sui degenti ed il personale sono puntuali e rigorosi. Invitiamo la cittadinanza ad assumere comportamenti responsabili ed osservare le comuni regole di prudenza al fine di contenere massimamente il contagio.

I pazienti finora accolti dal G.O.M. sono 1.456 (di questi, 6 hanno avuto un doppio ricovero per un totale di 1.461 ricoveri).

I pazienti deceduti sono 333.

I pazienti clinicamente guariti sono 876.

I pazienti trasferiti ad altro ospedale sono 220.

Per informazioni o in caso di sintomi sospetti contattare il numero Verde 1500 ministeriale.

Per informazioni sulla campagna vaccinale regionale contattare il Numero Verde 800 00 99 66 della Regione Calabria.