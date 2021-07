Coldiretti Calabria: “ripartiamo con un fiore” iniziativa domani martedì 6 luglio a Reggio Calabria

Composizioni floreali per l’iniziativa “Ripartiamo con un fiore” sono un segnale di speranza per sostenere il ritorno alla vita di comunità nelle piazze, dei musei, dei luoghi di cultura e arte, dopo l’isolamento imposto dal Covid. Questo avverrà domani martedì 6 luglio in tutta italia grazie all’opera di vivaisti e floricoltori. L’appuntamento in Calabria sarà a Reggio Calabria a partire dalle ore 9,00 sul “chilometro più bello d’Italia”, dove sarà fatta una composizione di piante e fiori “Made in Calabria” presso la statua di Athena, nell’Arena dello Stretto e saranno regalati fiori. Coldiretti vuole in questo modo mettere in circolo un’energia nuova che vibra di positività, bellezza e rinascita grazie anche al ritorno di matrimoni, eventi e cerimonie, cene tra gli amici e amori estivi con il ritorno dei baci senza l’obbligo della mascherina e il ritorno a regalare i fiori. Un gesto – commenta Coldiretti – di gentilezza e creatività anche romantico e contemporaneo che è anche un omaggio a madre natura e ai suoi colori.