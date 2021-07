Codacons premia il comune di Camini (Rc)

Il Codacons premia il Comune di Camini nell’ambito del progetto “Piccolo Comune Amico” realizzato – in collaborazione con Coldiretti, la Fondazione Symbola, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Intesa San Paolo, SisalPay, e il patrocinio di Anci e Uncem – per promuovere lo sviluppo dei Comuni italiani con meno di 5mila abitanti.

Il Comune di Camini è risultato vincitore per le eccellenze nel campo nel campo dell’innovazione sociale grazie al forte impegno in un percorso di valorizzazione architettonica e ambientale del territorio anche e soprattutto attraverso attività di partecipazione giovanile, programmi di volontariato a livello europeo, concorsi di idee, competizioni internazionali e collaborazioni straniere. Il comune si contraddistingue per progetti innovativi nel campo delle politiche giovanili, della cittadinanza attiva e della solidarietà internazionale.

Il 6 luglio alle ore 10 si terrà a Roma la premiazione finale del Comune e di tutti gli altri soggetti vincitori nelle categorie Agroalimentare, Cultura, Artigianato, Economia circolare, Innovazione sociale e Gioventù Digitale.

