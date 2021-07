Cip Calabria: onorificenza sportiva a Reno Insardà

La giunta Nazionale del Comitato Italiano Paralimpico, presieduta dall’Avvocato Luca Pancalli su proposta dell’apposita Commissione Benemerenze, ha conferito al Calabrese Reno Insardà la stella di bronzo al merito sportivo.

Le stelle al merito sportivo vengono riconosciute a personalità sportive che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente servito lo sport;

Un riconoscimento importante che testimonia il lavoro svolto dal giovane dirigente originario di Bellantone, con passione in un territorio non particolarmente facile per ben due mandati alla guida della FIPIC come delegato Regionale della federazione, contribuendo alla nascita della prima squadra di basket in carrozzina in Calabria.

Sono onorato del riconoscimento accordatomi dal C.I.P. Nazionale, ribadisce Insardà e consegnatomi in questa giornata per me storica in una location d’eccezione come l’arena dello stretto di Reggio Calabria. È stato evidentemente apprezzato il grande impegno che ho dedicato alla promozione sportiva per i diversamente abili, portando per la prima volta nel 2010 nella mia regione una disciplina nuova e spettacolare. Sono stato il primo delegato della FIPIC in Calabria e primo rappresentante all’interno del C.I.P. Regionale lavorando in piena sinergia con i componenti comitato, che ringrazio assieme a quanti hanno creduto in me in questi anni.