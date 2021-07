Cinquefrondi – Atto vandalico in contrada ‘’Prunia’’

Dopo tanto lavoro e dopo aver superato non pochi ostacoli e problemi burocratici era quasi tutto pronto per portare l’acqua in contrada ‘’Prunia’’ dove i cittadini l’attendono da decenni.

Purtroppo tutto questo non piace a ‘’qualcuno’’ e durante la scorsa notte sono stati staccati e bruciati i tubi della condotta appena posati.

L’Amministrazione Comunale condanna con forza tale vile atto che è stato naturalmente denunciato alle autorità competenti, e assicura che non saranno certo questi episodi criminali a fermare la rivoluzione in atto a Cinquefrondi.

L’ACQUA IN CONTRADA ‘’PRUNIA’’ ARRIVERA’ LO STESSO.

‘’VOI NON POTETE FERMARE IL VENTO,

GLI FATE SOLO PERDERE TEMPO!’’

Il Sindaco

Avv. Michele Conia