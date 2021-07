Aloisio (Confesercenti Reggio Calabria): “Reggio città turistica?”

È quindi indispensabile iniziare a ragionare organicamente su come la città metropolitana possa finalmente valorizzare tutte quelle peculiarità che la rendono naturalmente una metà turistica di sicuro interesse. Per far ciò dovranno essere operate delle scelte precise incastonate in un progetto strategico ben definito e di lungo respiro.

Inoltre non si può prescindere da un miglioramento generale dei servizi primari quali, ad esempio, la pulizia, l’approvvigionamento idrico, la manutenzione, il potenziamento delle infrastrutture e quant’altro serva ad accogliere al meglio i visitatori.

Alla stessa maniera non possiamo neanche immaginare di mantenere limiti che scoraggino la presenza dei potenziali turisti, ad esempio, in merito agli attuali orari di chiusura dei negozi o delle attività musicali nei locali insistenti nel centro storico o ancora degli orari di fine del servizio di trasporto pubblico, per il semplice motivo che ciò si ritorcerebbe contro qualsiasi sforzo profuso che punti sul turismo come principale volano di crescita e sviluppo.

Partendo dal presupposto che i target di riferimento su cui indirizzarci non sono e non devono essere quelli di un turismo prettamente giovanile, rimane il fatto che chi va in vacanza non ha le stesse necessità di un residente. Non deve svegliarsi presto, non deve lavorare e non ha incombenze da svolgere. Il suo unico scopo è divertirsi e rilassarsi e questo passa anche dal poter ascoltare buona musica fino a tarda notte o nel fare shopping la sera sapendo, inoltre, di poter usufruire di servizi pubblici di trasporto efficienti, numerosi e attivi fino a tarda notte.

Intendiamoci, nessuno può pensare che i territori reggini debbano diventare un clone della riviera romagnola. Ciò a cui dobbiamo tendere è ben altro date le peculiarità del nostro comprensorio, ma questo non ci esime dal dover accettare dei piccoli compromessi per ottenere vantaggi immensamente più grandi.

Se veramente crediamo che lo sviluppo turistico sia ciò che può cambiare radicalmente le nostre sorti dobbiamo muoverci adesso, nel momento in cui stanno arrivando risorse economiche importanti (anche se minori rispetto a ciò che ci spetterebbe) che dovranno essere investite con oculatezza e chiarezza di visione per dotarci di strumenti, prendendo esempio da territori che dei flussi turistici hanno fatto la loro ricchezza, che ci consentano di governare tutti gli innumerevoli processi indispensabili a trasformare finalmente e definitivamente la nostra città metropolitana