A Villa San Giovanni la presentazione del libro “Storia dell’antindrangheta” di Danilo Chirico 

L’associazione socio-culturale Ponti Pialesi, con il patrocinio della Città di Villa San Giovanni, sabato 24 luglio 2021 alle ore 21,30, presso il Presidio della Legalità “Antonino Scopelliti” – Piale, è lieta di presentare il libro:

“Storia dell’antindrangheta” di Danilo Chirico

Una serata con l’autore Danilo Chirico, in una conversazione con il giornalista e scrittore Claudio Cordova.

Il libro ricostruisce per la prima volta i movimenti per l’occupazione delle terre, le lotte politiche e per il lavoro, le vertenze ambientaliste, le denunce della Chiesa, i conflitti sociali, i cortei studenteschi, le vicende personali e collettive di tutti coloro che in Calabria hanno combattuto la criminalità organizzata dal secondo Dopoguerra ad oggi.

«Adesso anche l’antimafia calabrese ha il suo libro come lo ha avuto da lungo tempo, da un ventennio a questa parte, l’antimafia siciliana – scrive Enzo Ciconte nella prefazione al volume – Quello di Chirico è un merito importante perché chi leggerà il libro vedrà venire incontro fatti minuti, sconosciuti ai più, fatti importanti che sono stati dimenticati, eventi dirompenti che hanno lasciato una traccia duratura e permanente».

Il libro di Chirico non è però solo una celebrazione del mondo dell’impegno sociale calabrese da cui lo stesso autore peraltro proviene, ma ne analizza anche le miserie, le divisioni provando a indicare anche una rotta per uscire dalla crisi in cui si trova oggi il movimento antimafia calabrese e italiano.

Ass. Socio culturale

PONTI PIALESI