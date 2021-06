Vaccino AstraZeneca, Reggio Calabria blocca tutto anche le seconde dosi per gli under 60

Blocco momentaneo delle somministrazioni e seconde dosi di AstraZeneca per gli under 60 a Reggio Calabria. «Da oggi sono sospese prime e seconde dosi di AstraZeneca – ha dichiarato il dirigente del dipartimento di prevenzione dell’Asp reggina Sandro Giuffrida – vogliamo attendere indicazioni dal Ministero per comprendere come procedere. Attendiamo novità in giornata quindi per chi deve effettuare il richiamo non sarà una lunga attesa».