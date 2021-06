Sequestrato patrimonio di circa 13 milioni di euro nel reggino (FOTO)

Nella giornata di ieri, in questo Centro e nel Comune di Villa San Giovanni (RC), la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Reggio Calabria, ad esito di una complessa attività investigativa di natura patrimoniale coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia – diretta dal Procuratore Giovanni Bombardieri – ha eseguito il decreto di sequestro beni n.14/2021 RGMP emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione nei confronti di L.V.R. e B.F..

Il provvedimento, emesso dal Tribunale Sezione Misure di Prevenzione presieduto da Ornella Pastore su richiesta del Procuratore della Repubblica Aggiunto Calogero Gaetano Paci e del Sostituto Procuratore della Repubblica Giulia Pantano, trae origine dal procedimento n.3017/17 ( nel cui contesto in data 6 ottobre 2017 è stata eseguita dalla Squadra Mobile una ordinanza di custodia cautelare convenzionalmente nota come Operazione “Metauros” ) e dagli ulteriori sviluppi investigativi che hanno permesso al Tribunale di riconoscere la pericolosità sociale dei due proposti e di applicare la misura del sequestro.

Gli accertamenti originari avevano disvelato il forte interesse della ‘ndrangheta, nel business legato al “ciclo dei rifiuti”, svelando come la costruzione e la gestione dell’unico termovalorizzatore presente in Calabria, localizzato in Gioia Tauro, fosse sottoposto al continuo condizionamento delle organizzazioni criminali mafiose attive sul territorio di ubicazione.

L.V.R., titolare di una società e di altra riconducibile al ciclo dei rifiuti, è stato tratto in arresto per i delitti di concorso esterno in associazione mafiosa e plurime condotte estorsive, attualmente sottoposto al giudizio del Tribunale di Palmi, è stato riconosciuto – secondo il giudizio della Corte di Cassazione – come “ il collettore delle mazzette da destinare alle cosche ‘ndranghetiste egemoni sul territorio di Gioia Tauro e Siderno ( rispettivamente Piromalli e Commisso ) attraverso il meccanismo della sovrafatturazione delle prestazioni al fine di creare il “nero” per il versamento del pizzo da parte delle imprese, ottenendo in cambio il riconoscimento di una posizione di monopolio del comparto del trasporto dei rifiuti dagli stabilimenti industriali esistenti in Calabria”.

B.F. è stato tratto a giudizio per il delitto di concorso in estorsione ma poi assolto con formula “perché il fatto non sussiste”, anche se il G.U.P. ha considerato acclarato e dimostrato il