Santa Cristina d’Aspromonte – FDI torna in Piazza per difendere il ‘Made in Italy’

Mercoledì 2 Giugno 2021 alle ore 16:00 si terrà a Santa Cristina d’Aspromonte Piazza Vittorio Emanuele II, la Manifestazione promossa dal Dipartimento nazionale ‘Agricoltura ed eccellenze italiane’ e organizzata su tutto il territorio nazionale da Fratelli d’Italia CONTRO il “NUTRI–SCORE”.

“E’ questo un modo per esaltare ancora una volta la ricchezza e il patrimonio gastronomico italiano” – dichiara il Commissario FDI di Reggio Calabria Denis Nesci, che aggiunge – “Grazie al Circolo di Santa Cristina e al suo responsabile Antonio Violi, e grazie ai dirigenti e agli iscritti che saranno in piazza per portare avanti le battaglie nazionali di FDI. Segnale importante di radicamento sui territori, grazie al quale renderemo tutta la provincia protagonista con eventi e iniziative politiche che di volta in volta coinvolgeranno tutti i comuni dell’area metropolitana”. “Vocazione irrinunciabile – conclude Nesci – per un partito a cui viene chiesto di dare una scossa ad un Governo disattento alle priorità degli italiani”.