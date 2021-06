Rifiutano di farsi vaccinare: sospesi 15 operatori sanitari in Calabria

E’ di pochi giorni fa la decisione della Federazione nazionale degli Ordini dei medici di provvedere alla sospensione dei medici non vaccinati, come a spiegato il presidente Filippo Anelli. Per la categoria dei lavoratori della sanità infatti c’è l’obbligo della vaccinazione contro il coronavirus, obbligo legato al rischio di contagio a cui medici e infermieri no vax sottopongono i pazienti che hanno in cura.