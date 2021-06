Reggio Calabria, Versace: “Gallico – Gambarie, opera completa quasi al 65%, sarà consegnata entro la prossima estate”

Il Consigliere Delegato Carmelo Versace sul cantiere della Gallico – Gambarie: “Opera completa quasi al 65%, sarà consegnata entro la prossima estate”

Accompagnato dai tecnici della Metrocity e dell’impresa, il Delegato dell’Amministrazione Falcomatà fa il punto sullo stato di avanzamento del cantiere della nuova arteria stradale, strategica per il collegamento mare-monti nell’area dello Stretto

“Gallico – Gambarie, ci siamo. L’opera procede in maniera spedita, il cantiere in piena attività, i lavori completi ormai quasi al 65%”. Il consigliere metropolitano delegato alla viabilità Carmelo Versace fa il punto su un’infrastruttura strategica per la mobilità nell’area dello Stretto, asse portante della direttrice mare – monti tra l’area costiera di Gallico, litorale nord del Comune di Reggio Calabria, e l’area turistica di Gambarie, attraverso i Comuni di Laganadi, Sant’Alessio e Santo Stefano, nel cuore del Parco Nazionale dell’Aspromonte. Nel corso di un sopralluogo che si è svolto quest’oggi, il Consigliere Delegato della Città Metropolitana, guidata dal sindaco Giuseppe Falcomatà, ha avuto modo di prendere visione concretamente dello stato di avanzamento dei lavori e delle attività previste dal cantiere che, come spiega lo stesso Versace, coadiuvato dal Dirigente del Settore Lorenzo Benestare, “risulta in piena attività e registra progressi tangibili giorno dopo giorno”.

“In questa settimana – ha aggiunto – ci è stato consegnato dall’impresa il cronoprogramma che ci consentirà di verificare lo stato dell’arte della nuova infrastruttura ed i successivi passaggi in programma sul cantiere. Nell’ultimo periodo sono stati realizzati i pagamenti di due Sal ed in questa settimana sarà formalmente redatto il tredicesimo. I viadotti sono stati tutti completati ad eccezione dell’ultimo, il Santa Maria, che servirà da collegamento con la rotatoria in corso di realizzazione. Secondo quanto verificato direttamente dai tecnici, che ringrazio per il brillante lavoro che stanno portando avanti per la realizzazione dell’opera, crediamo di poter concludere il cantiere entro l’estate del prossimo anno e consegnare la strada alla comunità della Città Metropolitana ma anche ai tanti turisti che certamente inizieranno a considerarla la via d’accesso privilegiata verso l’area del Parco Nazionale dell’Aspromonte”.

“Un’infrastruttura molto attesa dalla comunità – ha concluso Versace – un’opera in grado di cambiare sensibilmente la conformazione urbanistica del nostro territorio, costituendo un nuovo baricentro nella mobilità sul territorio metropolitano, secondo la direttrice mare – montagna, una delle caratteristiche più peculiari, importanti e vincenti del comprensorio dell’area dello Stretto. In questo senso la Gallico – Gambarie va considerata un’infrastruttura strategica non solo per l’area della Vallata del Gallico, ma per l’intero territorio metropolitano”.